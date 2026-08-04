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ETF Sparplan
04.08.2026 15:10:40

APP/PEPP-Anleihebestände der EZB sinken im Juli um 52 Mrd Euro

DOW JONES--Der Bestand an Anleihen, die von der Europäischen Zentralbank (EZB) im Rahmen der Kaufprogramme APP und PEPP erworben wurden, hat sich im Juli weiter verringert. Wie aus Daten von der EZB-Website hervorgeht, sank der Bestand an APP-Anleihen gegenüber dem Vormonat um 27 Milliarden Euro auf 2.120 Milliarden Euro und der an PEPP-Anleihen um rund 25 Milliarden auf 1.369 Milliarden Euro. Die Bestände sinken in dem Masse, wie Papiere fällig werden.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 04, 2026 09:11 ET (13:11 GMT)

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KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? mit François Bloch
KLA, Sandoz und Legrand stehen in dieser Folge des BX Morningcall im Fokus. François Bloch und Olivia Hähnel vergleichen drei Aktien aus Halbleiter, Pharma/Biosimilars und elektrischer Infrastruktur. Im Fokus stehen Umsatz, EBIT, EBIT-Marge, Dividende, Buchwert, Performance und die Frage, welche Risiken Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Marktumfeld beachten können.

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
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KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’010.02 19.69 SRQBMU
Short 15’307.76 13.82 SXB6GU
Short 15’862.75 8.98 SABWMU
SMI-Kurs: 14’471.68 04.08.2026 15:11:31
Long 13’823.70 19.69 SHBTNU
Long 13’516.67 13.95 S1BXZU
Long 12’938.54 8.90 SDFBZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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