Apollo Tyres zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Apollo Tyres veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4.62 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 4.07 INR je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apollo Tyres im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16.65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 79.68 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 68.31 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch