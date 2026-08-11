Apollo Micro Systems mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Apollo Micro Systems hat am 08.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.75 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Apollo Micro Systems 0.560 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 2.51 Milliarden INR gegenüber 1.34 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch