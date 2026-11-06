Apollo Hospitals Enterprise: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Apollo Hospitals Enterprise lud am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 43.82 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 33.19 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 76.15 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 20.80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 63.04 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch