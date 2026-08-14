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14.08.2026 06:37:00
Apollo Hospitals Enterprise stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Apollo Hospitals Enterprise gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 40.39 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 30.10 INR je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Apollo Hospitals Enterprise 70.44 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20.56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 58.42 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 39.09 INR geschätzt. Der Umsatz war auf 68.96 Milliarden INR geschätzt worden.
Redaktion finanzen.ch
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