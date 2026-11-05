Apollo Global Management öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Apollo Global Management präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Apollo Global Management vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1.78 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2.78 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 51.98 Prozent auf 4.74 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.87 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch