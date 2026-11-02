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02.11.2026 14:40:55
Apollo Global Launches European Credit Company With EUR 10 Bln Lending Capacity
(RTTNews) - Apollo Global Management, Inc. (APO), on Monday, announced the launch of European Credit Company, a platform focused exclusively on European performing credit, including corporate and asset-backed lending. This launch comes with more than 10 billion euros in lending capacity to serve as a long-term financing partner across the region.
The European Credit Company, which was established to help address unprecedented financing needs in Europe driven by the industrial renaissance, would finance both large and mid-market opportunities, working with companies, sponsors and real asset owners, including infrastructure and real estate, to help capitalize on their unique business needs and support growth in local economies.
The company is backed by long-term capital investments led by Apollo funds and affiliates, as well as Abu Dhabi Investment Council, Athora, Norinchukin Bank, Standard Chartered and Aranda Principal Strategies.
ECC, today, has a presence in Frankfurt, Jersey, London, Luxembourg City and Milan, with plans to expand to additional markets in the coming quarters.
APO shares last traded on the NYSE at $115.84, down 2.29 percent.
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Apollo Global Management LLC (A)
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Analysen zu Apollo Global Management LLC (A)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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