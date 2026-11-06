Apollo Finvest (India): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Apollo Finvest (India) hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 17.28 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4.67 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Apollo Finvest (India) mit einem Umsatz von insgesamt 167.9 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51.7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 224.94 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch