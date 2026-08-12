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12.08.2026 06:37:00
Apollo Commercial Real Estate Finance: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Apollo Commercial Real Estate Finance hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurden 0.11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apollo Commercial Real Estate Finance 0.120 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 239.95 Prozent auf -261.4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Apollo Commercial Real Estate Finance 186.8 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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