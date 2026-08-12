Apogee Therapeutics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Apogee Therapeutics veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1.14 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1.130 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch