Apogee Enterprises hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Apogee Enterprises hat am 06.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.07 USD gegenüber 1.10 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9.20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 391.1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 358.2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch