Apogee 21: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Apogee 21 stellte am 28.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.28 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Apogee 21 ein EPS von -0.020 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 0.2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0.1 Millionen USD umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.200 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten -0.130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 61.54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0.42 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0.26 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch