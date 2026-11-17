Apnimed veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0.26 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0.260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 8.8 Millionen USD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 8.8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch