Apnée du sommeil et couverture publique des appareils CPAP - L'Association pulmonaire du Québec presse le gouvernement d'agir

MONTRÉAL, le 4 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le 22 octobre 2019, l'Assemblée nationale adoptait à l'unanimité la proposition du Parti Québécois qui réclamait la couverture publique des appareils CPAP par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ). Depuis, 1 an et 8 mois se sont écoulés et rien n'a été fait. Face à cette inaction, monsieur Sylvain Gaudreault, député du Parti Québécois, a rappelé à l'Assemblée nationale cet engagement en présentant, ce matin, une motion demandant au gouvernement de confirmer l'élargissement de la couverture publique et le remboursement de ces appareils, et de garantir l'application de cette directive d'ici la fin de la présente session parlementaire. Motion qui a été rejetée par la Coalition avenir Québec (CAQ).

L'Association pulmonaire du Québec (APQ) salue l'action de monsieur Gaudreault et est extrêmement déçue que la CAQ ne reconnaisse pas l'urgence d'agir, car l'apnée du sommeil est une pathologie sérieuse dont les effets peuvent être dévastateurs chez les personnes qui en souffrent.

L'apnée obstructive du sommeil (AOS), qui se traduit par des pauses respiratoires durant le sommeil, engendre souvent des problèmes de santé graves si elle n'est pas traitée, comme une diminution de la qualité de vie et des dommages collatéraux familiaux. En outre, cette maladie peut contribuer au développement de problèmes cardiovasculaires, du diabète, de la dépression, de l'hypertension artérielle ainsi que des troubles d'apprentissage et TDAH chez l'enfant. Elle peut aussi mener à la perte d'un emploi, ou même au divorce.

L'appareil à pression positive continue (CPAP) permet aux personnes souffrant d'apnée du sommeil de retrouver une certaine qualité de vie. Malheureusement, ce type d'appareil est coûteux (entre 1 500 $ et 3 000 $), c'est pourquoi il est nécessaire et urgent d'élargir le remboursement de ce type d'appareil.

Citations

« L'apnée du sommeil n'est pas à prendre à la légère. Cette maladie affecte de 5 % à 15 % de la population et peut encourir des conséquences graves sur la santé mentale et physique. L'Association pulmonaire du Québec appelle donc le gouvernement à agir dès maintenant. Ailleurs au pays, des solutions ont été mises en place pour rendre accessible les appareils CPAP. Il est grand temps que le gouvernement du Québec en fasse autant. » -Dominique Massie, directrice générale de l'Association pulmonaire du Québec.

À propos de l'Association pulmonaire du Québec

L'Association pulmonaire du Québec est un organisme à but non lucratif œuvrant dans le domaine de la santé respiratoire depuis 135 ans, et ce, auprès de 3 millions de personnes atteintes au Québec, et couvrant 89 causes et maladies. En 2014, l'APQ a créé la Fondation québécoise en santé respiratoire (FQSR). Cet organisme permet d'offrir des bourses aux jeunes chercheurs dans le domaine de la santé respiratoire, tant au niveau de la recherche fondamentale que clinique.

SOURCE Association pulmonaire du Québec