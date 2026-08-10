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10.08.2026 06:37:00
APM Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
APM Industries äusserte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 2.05 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte APM Industries -0.290 INR je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 644.1 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 10.97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 723.5 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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