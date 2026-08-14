Aplix: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Aplix hat am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.90 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1.35 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.49 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 240.49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 732.7 Millionen JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch