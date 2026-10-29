Apis India: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Apis India hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 0.25 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apis India noch ein Gewinn pro Aktie von 0.180 INR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 659.6 Millionen INR – eine Minderung von 24.05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 868.6 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch