Aphelion Capital stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Aphelion Capital hat sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.04 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0.050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Aphelion Capital im vergangenen Quartal 2.7 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 377.19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aphelion Capital 0.6 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch