APG SGA Aktie 1910702 / CH0019107025
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21.08.2026 09:28:00
APG verkauft Berner Liegenschaft mit Gewinnbeitrag - Aktie unverändert
APG SGA hat ihre Liegenschaft am Bahnhöheweg in Bern verkauft.
Davon erwartet APG SGA einen positiven Effekt von rund 3,4 Millionen Franken auf den Nettogewinn. Grund für den Verkauf ist, dass das Gebäude in den kommenden Jahren modernisiert und weiterentwickelt werden müsste. Die Berner Einheiten von APG SGA bleiben im Gebäude eingemietet.
Die APG-Aktie zeigt sich am Freitag an der SIX zeitweise auf Vortagesniveau bei 200,00 Franken.
awp-robot/dm
Genf (awp)
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