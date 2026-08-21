APG verkauft Berner Liegenschaft mit Gewinnbeitrag - Aktie unverändert

Die Transaktion bringt der Aussenwerbegruppe einen positiven Mittelzufluss von 10,4 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

Davon erwartet APG SGA einen positiven Effekt von rund 3,4 Millionen Franken auf den Nettogewinn. Grund für den Verkauf ist, dass das Gebäude in den kommenden Jahren modernisiert und weiterentwickelt werden müsste. Die Berner Einheiten von APG SGA bleiben im Gebäude eingemietet.

Die APG-Aktie zeigt sich am Freitag an der SIX zeitweise auf Vortagesniveau bei 200,00 Franken.

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Genf (awp)