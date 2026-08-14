APG SGA-Aktie stabil: Neue Partnerschaft stärkt Position in der Westschweiz

Dabei führen die beiden Unternehmen ab dem 1. Januar 2027 ein neues Angebot für den Werbemarkt in der Westschweiz ein.

Konkret erhalte Impactmedias, die Vermarktungsorganisation der ESH-Médias-Gruppe, Zugang zum gesamten Inventar der Aussenwerbung von APG SGA in der Romandie, hiess es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Gleichzeitig übernehme APG SGA die digitalen und analogen Werbeflächen der Plakatmarke Horizon der ESH-Médias-Gruppe.

Zu den finanziellen Bedinungen der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. "Durch diese Kooperation bauen wir unsere Präsenz in der Westschweiz aus und erhalten mit Impactmedias eine zusätzliche, lokal verankerte Vertriebsorganisation für unser Out of Home-Medien-Portfolio in der Romandie", wird APG-CEO Markus Ehrle in der Mitteilung zitiert.

Die APG SGA-Aktie notiert am Freitag an der SIX zeitweise auf Vortagesniveau bei 202,00 Franken.

ls/mk

Genf/Sion (awp)