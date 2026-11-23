Die neuen Konzessionen gelten ab dem 1. Februar 2027 für fünf Jahre, wie das Unternehmen in einem Communiqué vom Montag schrieb.

Die Aussenwerbegruppe behält im Rahmen der Vereinbarung die exklusive Vermarktung der bestehenden analogen und digitalen Werbeflächen im Zürcher Shopville, wie es weiter hiess. Zudem erweitere APG SGA sein Angebot um 193 Werbeflächen im öffentlichen Raum der Stadt Zürich.

Die Aktie notiert am Montag an der SIX zeitweise 0,5 Prozent höher bei 203,00 Franken.

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Geneve (awp)