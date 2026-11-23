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23.11.2026 15:45:37
APG SGA-Aktie im Plus: Aussenwerber gewinnt zwei Ausschreibungen der Stadt Zürich
APG SGA hat zwei Ausschreibungen für Werbeflächen auf Liegenschaften der Stadt Zürich gewonnen.
Die Aussenwerbegruppe behält im Rahmen der Vereinbarung die exklusive Vermarktung der bestehenden analogen und digitalen Werbeflächen im Zürcher Shopville, wie es weiter hiess. Zudem erweitere APG SGA sein Angebot um 193 Werbeflächen im öffentlichen Raum der Stadt Zürich.
Die Aktie notiert am Montag an der SIX zeitweise 0,5 Prozent höher bei 203,00 Franken.
awp-robot/mk
Geneve (awp)
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