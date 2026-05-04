APG SGA Aktie 1910702 / CH0019107025
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04.05.2026 09:37:00
APG SGA-Aktie fester: NZZ erhöht Beteiligung deutlich
Die NZZ-Mediengruppe hat ihre Beteiligung an der Aussenwerbefirma APG SGA wie angekündigt deutlich ausgebaut.
Die Aktien wurden von JCDecaux und Pargesa Asset Management übernommen, teilte APG SGA am Donnerstagabend mit. Die entsprechenden Transaktionen seien am Berichtstag vollzogen worden.
Die APG-Aktie gewinnt im SIX-Handel zeitweise 0,28 Prozent auf 181 Franken.
ra/ls
Genf (awp)
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