APG SGA-Aktie fester: Abgang in der Geschäftsleitung

Beat Holenstein, Leiter Marketing & Partner Market und Mitglied der Geschäftsleitung wird nach über 30 Jahren per 30. September 2026 das Unternehmen verlassen. Über seine Nachfolge werde zu einem späteren Zeitpunkt informiert, teilte APG am Donnerstag mit.

Nun wird laut den Angaben Finanzchef Nico Benz-Müller per Anfang 2026 zusätzlich zu seiner bisherigen Funktion die Verantwortung für den Unternehmensbereich "Partner Market" übernehmen. Nicolas Adolph, bisheriger Leiter Product Management, wird per dieses Datum in den Bereich "Partner Market" als "Leiter Projekte, Submissionen & Services" wechseln. Und Peter Gretener (bisher Finance) übernimmt die Leitung "Business Controlling Partner Market" und wird "Product Management" direkt führen.

An der SIX zeigt sich die APG SGA-Aktie zeitweise bei 219,00 Franken um 0,46 Prozent höher.

