21.08.2025 13:35:36
APG SGA-Aktie fester: Abgang in der Geschäftsleitung
Bei der Aussenwerbegruppe APG/SGA kommt es zu einem Abgang in der Geschäftsleitung. Das führt auch zu Umstellungen in einigen Bereichen.
Nun wird laut den Angaben Finanzchef Nico Benz-Müller per Anfang 2026 zusätzlich zu seiner bisherigen Funktion die Verantwortung für den Unternehmensbereich "Partner Market" übernehmen. Nicolas Adolph, bisheriger Leiter Product Management, wird per dieses Datum in den Bereich "Partner Market" als "Leiter Projekte, Submissionen & Services" wechseln. Und Peter Gretener (bisher Finance) übernimmt die Leitung "Business Controlling Partner Market" und wird "Product Management" direkt führen.An der SIX zeigt sich die APG SGA-Aktie zeitweise bei 219,00 Franken um 0,46 Prozent höher.
pre/uh
Genf (awp)
