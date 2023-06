APG mit Veränderungen in der Geschäftsleitung

Genf (awp) - Beim Aussenwerbungsunternehmen APG kommt es zu Veränderungen im Top-Management. Per 1. September wurde Dominik Franke auf die neu geschaffene Position des IT- und Technikchefs berufen. Franke kommt vom Haushaltsgerätehersteller V-Zug.

In seiner neuen Funktion werde er nebst der IT auch die technologische Verantwortung für die Weiterentwicklung der E-Commerce- und programmatischen Plattformen sowie der mobilen Lösungen (Aymo) übernehmen, teilte APG am Donnerstagabend in einem Communiqué mit. Diese Verantwortlichkeiten waren bisher im Bereich "Marketing & Innovation" bei Beat Holenstein angesiedelt.

Beat Holenstein wird ab 1. September neben seinen bestehenden Marketingaufgaben zusätzlich den bislang von Christian Gotter geleiteten Bereich Partnermarkt übernehmen. Dieser umfasst die nationale Betreuung von Städten, Verkehrsbetrieben, Flughäfen, Bergdestinationen, Shoppingcentern und privaten Grundeigentümern sowie die Werbeinventarbeschaffung.

Christian Gotter seinerseits fokussiert sich wieder als Verantwortlicher für den Bereich "Logistics & Operations" auf die Kernfunktionen der Logistik und der Auftragsabwicklung, wie es weiter hiess.

jb/tp