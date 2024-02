APG-Aktie zieht an: APG wächst 2023 und verdient mehr - Hauptaktionäre erwägen Verkauf der Beteiligungen

Insbesondere in der zweiten Jahreshälfte liefen die Geschäfte deutlich besser. Die Aktionärinnen und Aktionäre erhalten eine konstante Dividende.

Der Werbeertrag der Schweizer Marktführerin nahm 2023 um 4,8 Prozent auf 325,6 Millionen Franken zu. Vor allem das digitale Geschäft sei überdurchschnittlich gewachsen, teilte APG am Dienstag mit.

Nachdem der EBIT zum Halbjahr noch unter Vorjahr gelegen hatte, präsentiert sich das Betriebsergebnis im Gesamtjahr nun um 8,2 Prozent verbessert auf 31,8 Millionen Franken. Die entsprechende Marge nahm auf 9,7 Prozent von 9,4 Prozent zu. Unter dem Strich schliesslich verblieb ein um 14,6 Prozent höherer Reingewinn von 26,8 Millionen.

Die ausgewiesenen Zahlen liegen im Rahmen der Schätzungen der Analysten von ZKB und Research Partners.

Die Aktionärinnen und Aktionäre sollen wie schon in den Vorjahren und konsistent mit der bis 2023 geltenden Mindestempfehlung des Managements eine Ausschüttung von 11,00 Franken pro Aktie erhalten. Der Verwaltungsrat zeigt sich zudem zuversichtlich, dass die Geschäftsperspektiven auch in Zukunft eine aktionärsfreundliche Dividendenpolitik erlauben.

Mehr Umsatz in der Schweiz und in Serbien

Im Heimmarkt Schweiz wuchs APG um 4,8 Prozent auf 311,3 Millionen. Erfreulich entwickelt hätten sich die Umsätze aus der Banken-, Versicherungs-, Auto-, Reisebranche sowie beim Internetversandhandel. In der zweiten Jahreshälfte profitierte APG zudem von den nationalen Parlamentswahlen. Das Wachstum sei in einem für die Werbung insgesamt sehr anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld realisiert worden, schreibt APG. Die Aussenwerbung habe dabei erneut Marktanteile gewonnen.

Ebenfalls gewachsen ist das Auslandsgeschäft der Gruppe in Serbien. In lokalen Währungen nahm der Werbeertrag um 10,3 Prozent zu, in Schweizer Franken blieb davon noch ein Wachstum von 6,8 Prozent auf 14,3 Millionen übrig. Weiter in Gang ist das Verfahren vor dem Internationalen Zentrum für die Beilegung von Investitionsstreitigkeiten in Washington gegen den serbischen Staat wegen Verletzung des Schweizer Investitionsschutzabkommens mit Serbien. APG rechnet mit einer Entscheidung gegen Ende 2024.

Kein konkreter Ausblick

Beim Ausblick gibt sich das Management wie gewohnt wenig konkret. Die Wachstumspotenziale der Aussenwerbung insgesamt und für APG als führendes Aussenwerbeunternehmen in der Schweiz und in Serbien seien "robust und überzeugend". APG sei "gut aufgestellt und entschlossen, die starke Marktposition durch innovative und zukunftsorientierte Leistungsangebote weiter auszubauen". Zentraler Bestandteil des Handelns bleibe ein "konsequentes Kostenmanagement".

APG: Hauptaktionäre JCDecaux und Pargesa erwägen Verkauf der Beteiligungen

APG SGA könnte schon bald in neue Hände kommen. Die beiden Hauptaktionäre JCDecaux und Pargesa Asset Management haben eine Vereinbarung über einen möglichen koordinierten Verkauf ihrer Beteiligungen getroffen. APG sei entsprechend informiert worden, schreibt die Aussenwerbegruppe in einer Mitteilung vom Dienstag.

Als Folge hat der Verwaltungsrat einen Prozess eingeleitet, um einen möglichen Käufer für die gesamte Gesellschaft zu finden. Der Verwaltungsrat werde sicherstellen, dass die Interessen der verschiedenen Interessengruppen der Gesellschaft berücksichtigt würden, so die Mitteilung weiter. Der jetzt intiierte Prozess könne zu einer Transaktion und/oder zu einer Veräusserung der von den beiden Hauptaktionären gehaltenen Aktien führen, müsse aber nicht.

JCDecaux hält rund 30 Prozent und Pargesa Asset Management 25,3 Prozent der Anteile.

APG hat Goldman Sachs International als Finanzberater verpflichtet. Weiter Informationen würden folgen, wenn dies angezeigt sei, so die Mitteilung weiter.

JCDecaux will nicht aufstocken

In einer separaten Medienmitteilung bestätigt JCDecaux die Verkaufsabsichten und stellt gleichzeitig klar, dass keine Aufstockung des eigenen Anteils angestrebt werde. Im Falle eines Verkaufs sollen die gelösten Mittel für andere Wachstumsmöglichkeiten eingesetzt werden, so der globale Markführer im Bereich Ausssenwerbung.

Verkaufsabsichten kommen überraschend

Mit einem möglichen Verkauf von APG hat am Markt kaum jemand gerechnet. "Dass die beiden Grossaktionäre jetzt verkaufen wollen, ist überraschend", schreibt denn auch die ZKB in einem ersten Kommentar. Dies nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass die Konsolidierung im Sektor Potenzial zur Steigerung der Profitabilität in den nächsten Jahren schaffe. Die ZKB-Analysten könnten sich sowohl einen industriellen Käufer wie auch einen Finanzinvestor vorstellen.

APG-Titel zeigen sich an der SIX zwischenzeitlich 0,49 Prozent stärker bei 206,00 Schweizer Franken.

gab/mk/uh

Genf (awp)