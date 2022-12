APG-Aktie: APG-CFO Beat Hermann verlässt APG SGA Ende 2023

Beat Hermann wird das Unternehmen per Ende 2023 verlassen, wie APG SGA am Freitag in einem Communiqué mitteilte.

Hermann wolle sich nach über 10 Jahren in Zukunft auf private Projekte fokussieren. Seine Dienste werden in der Mitteilung verdankt. Die Suche nach einem Nachfolger für ihn wird eingeleitet.

Genf (awp)