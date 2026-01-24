Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’147 -0.6%  SPI 18’222 -0.5%  Dow 49’099 -0.6%  DAX 24’901 0.2%  Euro 0.9225 -0.6%  EStoxx50 5’948 -0.1%  Gold 4’982 0.9%  Bitcoin 69’786.9 -1.1%  Dollar 0.7800 -1.2%  Öl 66.3 2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Mehr Rendite als die Tesla-Aktie: Diese Elektroauto-Aktien überzeugten 2025
KW 4: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
VeChain: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht
Internet Computer: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Geld sparen mit der 50-30-20-Regel: So geht's
Suche...
eToro entdecken

A G fuer die Neue Zuercher Zeitung Aktie 12651797 / CH0126517975

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Opting-up-Bestimmung 24.01.2026 10:13:00

APG-Aktie: Aktionäre stimmen Anteilsaufstockung durch NZZ zu

APG-Aktie: Aktionäre stimmen Anteilsaufstockung durch NZZ zu

Die NZZ-Mediengruppe will ihre Anteile an der Aussenwerbegruppe APG SGA aufstocken.

A G fuer die Neue Zuercher Zeitung
5200.00 CHF 3.38%
Kaufen Verkaufen
Sie darf das nun tun, ohne dazu allen Aktionären von APG ein Kaufangebot unterbreiten zu müssen. Diese stimmten an der ausserordentlich durchgeführten Generalversammlung vom Freitag einer entsprechenden Statutenänderung zu.

Die APG-Aktionäre haben laut einer Mitteilung vom Freitag die Einführung einer selektiven Opting-up-Bestimmung in die Statuten der

Gesellschaft mit grossem Mehr angenommen und damit den einzigen Antrag an dieser Versammlung gutgeheissen. Die NZZ wird somit von der Pflicht ausgenommen, allen APG-Aktionären ein Kaufangebot zu machen, solange sie den Schwellenwert von 49 Prozent der Stimmrechte nicht überschreitet.

Die NZZ will den Anteil an APG von 25 Prozent auf 45 Prozent aufstocken und sich so zusätzliche Einnahmen erschliessen. Die Gruppe hat sich mit den weiteren Grossaktionären JCDecaux und Pargesa auf den Erwerb der weiteren 20 Prozent geeinigt. Sie wird laut den Plänen den Preis von 220 Franken je Aktie bezahlen, den sie 2024 für den Aufbau ihrer heutigen 25-Prozent-Beteiligung an die beiden Aktionäre bezahlt hatte. Der Kaufpreis beträgt somit insgesamt 132 Millionen Franken.

Vorbehaltlich der kartellrechtlichen Freigaben erwartet die NZZ laut APG den Vollzug der Transaktionen im zweiten Quartal 2026. Um die Transaktion unter Dach und Fach zu bringen, braucht die NZZ die Zustimmungen der Wettbewerbsbehörden in der Schweiz und in Serbien. Die Übernahmekommission hatte unter anderem die Gültigkeit der Opting-up-Klausel unter den dafür üblichen Annahmen bereits bestätigt.

Zürich (awp)

Weitere Links:

APG-Aktie gibt nach: APG verbessert Profitabilität trotz tieferem Umsatz im ersten Halbjahr
APG-Aktie reagiert mit Verlusten: APG ernennt Francesca Conestabile zur neuen Tessin-Chefin
APG-Aktie trotzdem schwächer: Ausschreibung der Stadt La Chaux-de-Fonds gewonnen

Bildquelle: APG SGA

Nachrichten zu A G fuer die Neue Zuercher Zeitung

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten

Analysen zu A G fuer die Neue Zuercher Zeitung

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.

Themen dieser Ausgabe:

Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

23.01.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Biontech, Moderna
23.01.26 SMI-Anleger bleiben skeptisch
23.01.26 Marktüberblick: BASF, Intel und Wacker Neuson im Fokus
23.01.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 5‘000-Dollar-Marke im Blick
22.01.26 Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
22.01.26 Julius Bär: 12.90% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf BNP Paribas SA, ING Groep NV, Societe Generale SA
21.01.26 Die globalen geopolitischen Risiken nehmen zu
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’383.50 18.90 SV5BGU
SMI-Kurs: 13’147.13 23.01.2026 17:30:03
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Bitcoin Kurs Prognose 2026: Richtungsentscheidung naht, Bitcoin Hyper sammelt Momentum
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum bricht am Nachmittag ein
Plug Power-Aktie nur zeitweise im Aufwind: Strategischer Kompromiss mit Walmart beflügelt
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagvormittag im Minus
SAP SE Aktie News: SAP SE steigt am Mittag
DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bayer von vor 3 Jahren eingebracht
EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
Allianz-Aktie erhält von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Bewertung: Buy
Nestlé-Aktie: Hold-Bewertung durch Jefferies & Company Inc.
Novo-Nordisk-Aktie mit Potenzial: Goldman Sachs bleibt bullish

Top-Rankings

KW 4: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 4: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 04/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
11:27 US-Austritt aus WHO: Kurioser Streit um US-Flagge
11:27 Regionalbanken im Südwesten zahlen oft nur Mini-Zinsen aufs Tagesgeld
11:26 US-Verteidigungsstrategie: Europa ja, aber nicht der Fokus
11:24 Selenskyj will nach russischen Angriffen Flugabwehr stärken
11:23 Russische Luftangriffe auf Kiew und Charkiw
11:22 Nato will an Ostflanke verstärkt auf Roboter-Systeme setzen
11:20 Schah-Sohn Pahlavi: Will im Iran 'Agent des Wandels' sein
11:20 Aktivisten legen neue Opferzahlen zu Irans Protestwelle vor
22:59 GNW-News: Quantexa Claims Accelerator ist nun auf dem Guidewire Marketplace verfügbar und ermöglicht Echtzeit-Entscheidungsintelligenz für Versicherungsanspr...
22:21 ROUNDUP 3: 'Monstersturm' zieht auf - Millionen in den USA gewarnt