Apex Mining präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Apex Mining hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Apex Mining hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.45 PHP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.300 PHP je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 6.26 Milliarden PHP – das entspricht einem Zuwachs von 30.29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.80 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch