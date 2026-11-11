Apex Mining informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Apex Mining hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Apex Mining hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.39 PHP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.380 PHP je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4.15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.02 Milliarden PHP, während im Vorjahreszeitraum 5.78 Milliarden PHP ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch