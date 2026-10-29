APEX Investment PJSC Bearer mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

APEX Investment PJSC Bearer hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.01 AED präsentiert. Im Vorjahr hatten -0.010 AED je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1.40 Prozent auf 229.9 Millionen AED. Im Vorjahresviertel hatte APEX Investment PJSC Bearer 233.2 Millionen AED umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch