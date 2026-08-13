Apex Home Finance zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Apex Home Finance hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.00 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.32 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Apex Home Finance im vergangenen Quartal 24.7 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 65.61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apex Home Finance 14.9 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch