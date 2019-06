Aperol célèbre 100 ans de joie à Padoue et à Venise

Aperol s'empare de Venise et de Padoue avec une série d'activités visant à célébrer le centenaire de son lancement

VENISE, Italie, 30 juin 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Aperol, l'apéritif emblématique à l'orange amère d'Italie, célébrait son centenaire à Padoue et à Venise, dévoilant une série d'activités et de collaborations illustrant l'esprit enjoué d'Aperol. En se penchant sur la riche histoire de la marque depuis 1919 et en se tournant vers l'avenir, Aperol a réuni des invités du monde entier pour célébrer ce centenaire et créer du lien dans la joie à travers les langages universels de l'art, de la musique et de l'Aperol Spritz. Ce cocktail est à lui seul à la tête de la catégorie mondiale des Spritz, rapportant à Aperol la place qui lui revient de droit dans la liste de l'International Bartenders Association (IBA), en tant qu'un ingrédient clé du Spritz Veneziano.

En lançant « Grazie Veneto », ou « merci la Vénétie » cette semaine, Aperol s'est associé à trois artistes – Finnano Fenno (Italie), Dominic Keserton (Royaume-Uni) et Molly Egan (États-Unis) – pour dévoiler au public trois canapés sur mesure construits par Kartell sur la Piazza Cavour de Padoue, lieu de naissance de la marque. Un quatrième canapé, conçu en collaboration par les artistes, a été dévoilé lors de la célébration du centenaire d'Aperol à Giudecca, à Venise. Chaque œuvre d'art urbain interprète le rôle de la marque dans la création de liens joyeux, invitant les gens à s'assoir côte à côte, mettant en lumière les valeurs fortes de partage qui se retrouvent dans la devise de la marque, « Together We Joy ».

Dans le cadre du centenaire, Aperol a collaboré avec Tito Faraci, un auteur de bande dessinée de renom, et l'illustrateur Sergio Gerasi, pour produire un roman graphique unique intitulé Orange Chronicles, qui se compose de sept histoires qui se déroulent à travers le monde et capturent la magie des rapports humains au fil de ces cent dernières années. Publiée par Gribaudo, filiale des éditions Feltrinelli, cette bande dessinée sera vendue à partir du mois de juillet dans les magasins de la chaîne Feltrinelli et chez des libraires indépendants en Italie, ainsi qu'en ligne sur Amazon et sur le site web de Gribaudo au prix de 16,90 €, en italien et en anglais.

Les festivités ont atteint leur paroxysme sur l'emblématique place Saint-Marc, la plus célèbre place de la ville, alors que ce lieu magnifique accueillait un concert intitulé « AperolHappy Together Live », mêlant différents genres de musique pour la première fois dans cet espace historique de Venise. Des artistes tels que Francesca Michielin, Maneskin et Max Gazzè faisaient partie de la programmation et ont réuni une foule immense pour célébrer cent ans de joie avec Aperol.

Andrea Neri, directeur général d'Italian Icons dans le groupe Campari, a commenté : « En tant que marque qui est une véritable icône italienne, notre but est de réunir les gens à travers notre langage universel – un langage de joie, de connexion et de spontanéité. L'année 2019 a été une année véritablement spéciale, et c'est un immense plaisir que de travailler sur ce lancement à une telle échelle, et de voir des gens du monde entier se joindre à nous pour fêter cette occasion. Nous voyons de nouveaux fans d'Aperol apparaître chaque jour et nous ne voulons pas que ce mouvement ralentisse. Nous sommes ravis de constater que la philosophie Aperol a trouvé sa place aux quatre coins du monde ! »

