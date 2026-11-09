Aperam hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Aperam hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0.330 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.74 Milliarden USD – ein Plus von 5.43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aperam 1.65 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch