Aperam: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Aperam hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.09 EUR, nach -0.280 EUR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 1.51 Milliarden EUR gegenüber 1.41 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch