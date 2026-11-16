Apeejay Surrendra Park Hotels: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Apeejay Surrendra Park Hotels hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0.69 INR gegenüber 0.760 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.80 Milliarden INR – ein Plus von 8.63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apeejay Surrendra Park Hotels 1.65 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch