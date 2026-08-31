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31.08.2026 06:37:00
Apator hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Apator hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.71 PLN präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Apator ein EPS von 0.610 PLN je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24.37 Prozent auf 356.2 Millionen PLN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 286.4 Millionen PLN erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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