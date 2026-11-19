Apator hat am 17.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.40 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.800 PLN je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Apator 288.7 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2.41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 295.8 Millionen PLN umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch