APA legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

APA hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.00 USD. Im Vorjahresviertel hatte APA 0.570 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat APA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30.92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.77 Milliarden USD im Vergleich zu 2.12 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch