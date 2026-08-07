APA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

APA hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 2.11 USD gegenüber 1.67 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8.95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.18 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.37 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch