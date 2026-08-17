AP COMPANY zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

AP COMPANY hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1.01 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AP COMPANY 37.15 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1.84 Prozent auf 5.28 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5.38 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.ch