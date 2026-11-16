AP COMPANY präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AP COMPANY hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 4.78 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AP COMPANY noch ein Gewinn pro Aktie von 7.78 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.49 Milliarden JPY – ein Plus von 3.73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AP COMPANY 5.29 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch