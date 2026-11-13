Aozora Bank hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Aozora Bank hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Aozora Bank 0.090 USD je Aktie verdient.

Aozora Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 420.0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3.42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 406.1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch