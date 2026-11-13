Aoyama Zaisan Networks Company: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Aoyama Zaisan Networks Company veröffentlichte am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 11.58 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 48.34 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 66.62 Prozent auf 3.99 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Aoyama Zaisan Networks Company 11.96 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch