Aoyama Zaisan Networks Company stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Aoyama Zaisan Networks Company hat am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 23.29 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 35.71 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 5.14 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 51.72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.64 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch