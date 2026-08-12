Aoyama Trading legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Aoyama Trading gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 2.27 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Aoyama Trading noch ein Gewinn pro Aktie von 4.41 JPY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Aoyama Trading in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0.71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 43.97 Milliarden JPY im Vergleich zu 43.66 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch