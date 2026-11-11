Aoyama Trading: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Aoyama Trading hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 9.28 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -10.290 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 39.30 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 38.32 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch