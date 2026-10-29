Aon zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Aon hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurden 2.23 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aon 2.11 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2.60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.00 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.10 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch