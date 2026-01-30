Aon Aktie 18336467 / GB00B5BT0K07
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
30.01.2026 12:39:30
Aon Plc Announces Increase In Q4 Bottom Line
(RTTNews) - Aon plc (AON) reported a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $1.693 billion, or $7.82 per share. This compares with $716 million, or $3.28 per share, last year.
Excluding items, Aon plc reported adjusted earnings of $1.051 billion or $4.85 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.7% to $4.300 billion from $4.147 billion last year.
Aon plc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.693 Bln. vs. $716 Mln. last year. -EPS: $7.82 vs. $3.28 last year. -Revenue: $4.300 Bln vs. $4.147 Bln last year.
Nachrichten zu Aon PLC
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Aon PLC
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.