Aomori revendique un record mondial Guinness à l'appui de sa soumission pour l'inscription de ses ruines préhistoriques au Patrimoine mondial - en créant un message géant avec des découpes d'empre...

AOMORI, Japon, 17 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Aomori, une préfecture au nord du Japon, a revendiqué une place dans le Livre Guinness des records le 14 septembre dans le cadre de sa campagne promotionnelle visant à faire inscrire les ruines archéologiques de la région en tant que sites du Patrimoine mondial en 2021.

L'agglomération de ruines situées à Aomori et dans les environs est parmi les sites qui appartiennent à la période préhistorique de Jomon, qui correspond à peu près à l'ère néolithique, et sont dispersés autour du Japon comme témoignage d'une culture de chasseurs-cueilleurs primitive.

Le gouvernement préfectoral d'Aomori a recueilli des « mains en papier », autrement dit des découpes d'empreintes de mains, auprès des visiteurs des ruines de Sannai Maruyama et de Komakino dans la préfecture à compter du mois d'août. La taille des découpes a été réduite et elles ont été assemblées sur une énorme feuille de papier pour former des lettres japonaises qui signifient en gros « Allons-y ! Inscription de Jomon au Patrimoine mondial en 2021 ! » Le message mesurait 3,6 x 6,7 mètres.

Au total, 2476 découpes d'empreintes de mains ont été recueillies, surpassant la cible initiale de 2021, et, d'après des fonctionnaires d'Aomori, l'énorme message a été formellement reconnu en tant que « Plus longue phrase faite de mains en papier » par le livre Guinness. Ils ont comparé l'art d'assembler des découpes d'empreintes de mains à la tradition de moulage de poteries marquées d'empreintes de mains d'enfants de la période de Jomon.

La certification de l'inscription a été annoncée le 14 septembre dans le cadre d'un évènement commémoratif au site de Sannai Maruyama sous un tonnerre d'applaudissements et d'acclamations des participants, y compris le gouverneur d'Aomori, Shingo Mimura. Les quatre dernières découpes d'empreintes de mains ont été fixées au message d'un célèbre groupe pop féminin local, Ringo Musume (Filles pommes).

Aomori a décroché une place dans le livre Guinness pendant trois années consécutives. En 2017, la préfecture a été reconnue pour avoir organisé la plus grande salle de classe archéologique, formellement appelée « La plus grande leçon d'archéologie ». En 2018, elle a créé un objet en forme de sanglier avec du papier à plier qui a été reconnu comme la « Plus grande création de porcs/sangliers en origami ». Le gouvernement préfectoral continuera de promouvoir l'agglomération de ruines de Jomon en ciblant leur inscription en tant que sites du Patrimoine mondial en 2021.

