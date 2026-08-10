AOKI: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

AOKI liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat AOKI die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3.79 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 15.55 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AOKI in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1.59 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 43.05 Milliarden JPY im Vergleich zu 43.74 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch